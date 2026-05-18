Sucesos

Bajo fuerte custodia: así fue el traslado de los sospechosos de asesinar al policía Gerson Rosales hacia La Reforma

Tres sospechosos del homicidio del oficial Gerson Rosales irán a celdas de máxima seguridad

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Por Yucsiany Salazar
Sospechosos de asesinar a policía en Batán fueron trasladados a La Reforma.
Sospechosos de asesinar a policía en Batán fueron trasladados a La Reforma. (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Gerson RosalesLa Reforma
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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