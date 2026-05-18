Bajo fuerte custodia: así fue el traslado de los sospechosos de asesinar al policía Gerson Rosales hacia La Reforma

Sospechosos de asesinar a policía en Batán fueron trasladados a La Reforma.

Al menos 12 vehículos policiales participaron este lunes en el operativo de traslado de los sujetos de apellidos Menocal Vílchez, Vílchez Rocha y Mora González, sospechosos de asesinar al oficial de la Fuerza Pública, Gerson Rosales Cascante, el pasado 13 de mayo.

El traslado hacia el centro penitenciario La Reforma se llevó a cabo durante la mañana de este 18 de mayo.

Gerson Rosales traslado de los sospechosos

El fuerte contingente incluyó unidades de la Fuerza Pública y oficiales motorizados, quienes custodiaban los dos vehículos carcelarios de la oficina regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El Juzgado Penal de Limón ordenó seis meses de prisión preventiva contra los tres sospechosos. Según informó el Ministerio Público, la medida fue solicitada por la Fiscalía de Limón, la cual investiga a los imputados por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, portación ilícita de arma permitida y asociación ilícita.

Además, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, confirmó que los sujetos serán recluidos en celdas de máxima seguridad.

“A raíz de la noticia de que han ordenado prisión preventiva contra los sujetos vinculados con el cobarde homicidio del oficial Gerson Rosales Cascante, giré instrucciones inmediatas a las autoridades de Adaptación Social y de la Policía Penitenciaria para que sean ubicados en celdas de máxima seguridad”, afirmó Aguilar.

Rosales, de 28 años y con casi nueve años de servicio en la Fuerza Pública, falleció el miércoles tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo de control en Batán.

En apariencia, los tres sospechosos serían integrantes de una estructura criminal que opera en dicha localidad.

El pasado viernes 15 de mayo, familiares, vecinos y cuerpos policiales dieron el último adiós al oficial en su natal Talamanca.

*Colaboró en esta información el corresponsal Reiner Montero.