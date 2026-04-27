Sucesos

Audiencias por corrupción en el Poder Judicial serán públicas con nueva ley

Anteriormente, todas las etapas de los procedimientos disciplinario a funcionarios judiciales eran privadas

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Por Natalia Vargas
Primer circuito judicial de San José
A partir de la publicación oficial del proyecto de ley, se podrá conocer el detalle de las audiencias disciplinarias en contra de funcionarios del Poder Judicial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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