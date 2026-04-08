Política

Diputados endurecen castigos contra la corrupción judicial

Reforma crea Tribunal Administrativo Sancionador como el órgano encargado de ejercer la potestad disciplinaria en el Poder Judicial. Conozca las nuevas sanciones y el uso de prueba penal en procesos internos

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Por Sebastián Sánchez
Plenario Legislativo, juramentación de nueva magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
Rodrigo Arias, al centro, en la imagen, fue uno de los impulsores de la reforma sobre sanciones en el Poder Judicial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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