Política

Régimen de sanciones busca frenar filtración de crimen organizado en el Poder Judicial

Diputados aprobaron un proyecto que unifica la normativa para sancionar a servidores activos, así como castigar también a suplentes y meritorios

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Por Aarón Sequeira
La nueva ley establece cuáles son los funcionarios que sí podrían ser sancionados por la Corte Plena, con el fin de quitarle carga administrativa a ese órgano. . (Rafael Pacheco/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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