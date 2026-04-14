Sucesos

Poder Judicial podrá revisar el patrimonio de sus funcionarios para detectar infiltración del crimen organizado

La posibilidad se contempla en la Ley de Régimen Sancionador de las personas servidoras e integrantes de listas de suplentes, elegibles y meritorias del Poder Judicial, aprobada el 7 de abril en segundo debate

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Por Natalia Vargas
Primer circuito judicial de San José
La Ley de Régimen Sancionador de las personas servidoras del Poder Judicial reducirá impunidad administrativa dentro de este poder de la República. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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