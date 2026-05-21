Atención vecinos de Limón: ‘Estar preparados ante el posible impacto de la onda tropical N°4 este fin de semana’, pide presidente de la CNE

Inundaciones Batán, Limón, este miércoles 20 de mayo. CNE hace llamado a la población para los próximos días.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, hizo un llamado a los limonenses para estar preparados ante la llegada de la onda tropical N°4, la cual está prevista para que ingrese al territorio nacional este fin de semana.

“Dado que la onda tropical N°3 nos dejó saturados los suelos en Limón, hacer un llamado para que las personas estén preparadas en esta provincia para el posible impacto que podamos tener para la onda tropical N°4″, comentó Picado en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda.

Según detalló el jerarca en declaraciones compartidas por la CNE, durante este jueves las autoridades continúan desarrollando acciones operativas en la vertiente del Caribe y en los cantones de Sarapiquí y Turrialba.

Apertura de albergues y comunidades indígenas incomunicadas

Como parte de las afectaciones recientes por las fuertes lluvias, la noche de este miércoles se requirió la apertura de dos albergues, uno ubicado en Valle La Estrella y otro en 27 Millas de Batán, en Matina, donde actualmente se brinda atención a 19 personas.

Además, se reportan al menos 12 comunidades indígenas incomunicadas en el Valle la Estrella debido a que las fuertes lluvias de la madrugada mantienen los ríos crecidos, impidiendo el paso.

“Conforme las aguas bajen, las instituciones de primera respuesta que forman parte de los comités de emergencia estarán ingresando a la zona para realizar las valoraciones correspondientes”, indicó el jerarca.

Inundaciones Batán, Limón (Reiner Montero/La Nación)

Vecinos sin servicio de agua

Por otra parte, en el cantón de Limón se presentaron problemas con el suministro de agua potable a raíz de la crecida del río Bananito.

Para atender las necesidades de la población afectada, Picado detalló que se enviaron camiones cisterna, mientras los equipos técnicos trabajan con la expectativa de restablecer el sistema de acueductos durante el transcurso de este jueves.

Alerta verde continúa

Las autoridades recordaron que se mantiene la alerta verde para toda la vertiente del Caribe y los cantones de Sarapiquí y Turrialba.

“A pesar de que las lluvias bajaron considerablemente, El reporte de los comités de emergencia es que los ríos se mantienen crecidos, por lo que solicitamos mantener precaución y no acercarse a los cauces de estos”, recordó el presidente de la CNE.

“El llamado es claro, no pasar por zonas inundadas y acatar las indicaciones del personal de primera respuesta”, agregó.

La CNE, en conjunto con los comités municipales de emergencia, mantiene operativos de ayuda humanitaria que incluyen la entrega de alimentos para garantizar la seguridad de las familias.