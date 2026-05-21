Sucesos

Atención vecinos de Limón: ‘Estar preparados ante el posible impacto de la onda tropical N°4 este fin de semana’, pide presidente de la CNE

Lluvias de las últimas horas dejaron 19 personas en albergues, comunidades indígenas incomunicadas y vecinos sin agua

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Por Yucsiany Salazar
Inundaciones Batán, Limón
Inundaciones Batán, Limón, este miércoles 20 de mayo. CNE hace llamado a la población para los próximos días. (Reiner Montero/La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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