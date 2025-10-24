Ataques armados en Alajuelita, Pavas y Alajuela dejan un muerto y dos heridos esta madrugada

Agentes del OIJ aseguraron la escena del homicidio ocurrido en Alajuelita la noche de este jueves (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un hombre murió y otros dos resultaron heridos de bala en distintos hechos ocurridos entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

El caso más grave ocurrió a las 11:05 p. m. en Concepción Arriba de Alajuelita, San José, donde un hombre de 35 años fue hallado sin signos vitales con impactos de bala en la cabeza, espalda y brazos.

Los socorristas confirmaron su fallecimiento en el sitio y las autoridades judiciales asumieron el control de la escena.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), su cuerpo apareció en vía pública y fueron vecinos de la localidad quienes dieron parte a las autoridades y Cruz Roja. En el sitio donde apareció, se recolectaron al menos 21 casquillos de arma de fuego.

Minutos después, a las 11:46 p. m., otro hecho armado se registró en Metrópolis 2, Pavas, también en San José.

En este caso, la víctima fue un menor de edad con una herida de bala en el tórax. Los paramédicos lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Ya en la madrugada de este viernes, a las 2:54 a. m., la Cruz Roja atendió un nuevo ataque armado en Tambor de Alajuela.

En la escena se localizó a un joven de 19 años con una herida de bala en la espalda, quien fue trasladado en estado crítico al Hospital San Rafael de Alajuela.

Hasta el momento no se ha informado si los hechos guardan relación entre sí mientras prosigue la investigación de cada incidente.