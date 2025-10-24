Sucesos

Ataques armados en Alajuelita, Pavas y Alajuela dejan un muerto y dos heridos esta madrugada

Tres ataques armados ocurrieron entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes en distintos puntos del Valle Central.

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Oficial de OIJ, Policía Judicial, primer plano agente de OIJ
Agentes del OIJ aseguraron la escena del homicidio ocurrido en Alajuelita la noche de este jueves (imagen ilustrativa). Fotografía: (John Durán/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BalacerasHomicidioAlajuelitaHeridos de balaPavasTamborCruz Roja
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.