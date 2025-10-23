Cruz Roja recibe 9,7 llamadas falsas por día. Esto destina la entidad en emergencias que no existen

La Cruz Roja lanza un llamado para detener llamadas falsas que ponen en riesgo vidas humanas.

En promedio, la Cruz Roja Costarricense recibe 9,7 llamas falsas al día, que retrasan la atención de emergencias que si son reales y ponen en riesgo vidas humanas que necesitan de atención urgente.

“Esta es una situación que no puede seguir ocurriendo. La institución enfrenta serias limitaciones financieras y no dispone de recursos para desperdiciarlos en falsas emergencias”, informó la Benemérita a través de un comunicado de prensa.

Entre el 01 de enero y el 30 de setiembre de 2025, la Cruz Roja Costarricense recibió recibió 2.660 llamadas falsas. En operativos para atender este tipo de llamados, la Cruz Roja ha destinado ¢120 millones solo este año.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 18 de octubre, cuando se reportó la caída de una turista en un barranco dentro del Parque Nacional Volcán Turrialba.

Tras desplegar 5 vehículos de emergencia, 16 cruzrojistas y más de 12 horas de trabajo, se comprobó que la emergencia era falsa. El operativo significó un aproximado de ¢1,1 millones.

“La institución reitera su compromiso con la atención de las personas en situaciones de emergencia, pero apela a la responsabilidad ciudadana para garantizar que los recursos estén disponibles donde realmente se necesitan”, se lee en el comunicado.