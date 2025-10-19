Falsa alarma obligó a la Cruz Roja a desplegar costoso operativo de emergencia

Mujer de 42 años ingresó al Parque Nacional Volcán Turrialba y sufrió una caída; actualmente se desconoce su ubicación

Una llamada través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre la supuesta caída de una mujer de 42 años en el Parque Nacional Volcán Turrialba, motivó un intenso operativo de la Cruz Roja, que se extendió por más de diez horas. No obstante, todo resultó ser una falsa alarma.

La institución movilizó a 15 cruzrojistas especializados en búsqueda y rescate terrestre, seis vehículos y drones, para dar con el supuesto paradero de la mujer, pero todo fue en vano.

“Instamos a la población, a la buena utilización de la línea de emergencia”, expresó Geovanny Maroto, coordinador operativo regional, quien participó en las labores.

Mujer de 42 años ingresó al Parque Nacional Volcán Turrialba y sufrió una caída; actualmente se desconoce su ubicación (Cruz Roja/Cruz Roja)

LEA MÁS: Cruzrojistas caminaron más de 42 horas por montañas de Talamanca para trasladar adolescente

Según indicó Maroto, el dipositivo se activó porque “una mujer ingresa al parque y mediante una llamada al sistema de emergencia reporta que la misma se encuentra herida”.

Sin embargo, tras diez horas de intensa búsqueda, en conjunto con miembros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Fuerza Pública, se determinó que se trataba de una falsa alarma.