Mujer desaparecida en volcán Turrialba: esto es lo que se sabe

Mujer de 42 años ingresó al Parque Nacional Volcán Turrialba y sufrió una caída; actualmente se desconoce su ubicación

Por Roger Bolaños Vargas
Mujer de 42 años ingresó al Parque Nacional Volcán Turrialba y sufrió una caída; actualmente se desconoce su ubicación
Más de 16 socorristas fueron trasladados al Parque Nacional Volcán Turrialba. (Cruz Roja/Cruz Roja)







Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

