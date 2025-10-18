Mujer desaparecida en volcán Turrialba: esto es lo que se sabe

Más de 16 socorristas fueron trasladados al Parque Nacional Volcán Turrialba.

Socorristas de la Cruz Roja buscan a una mujer de 42 años que desapareció la madrugada de este sábado 18 de octubre en el Parque Nacional Volcán Turrialba, en Cartago.

Las autoridades recibieron el llamado al servicio de emergencia 911, en la que se reportaba que una mujer había sufrido una caída en el reconocido parque nacional.

“Una mujer ingresa al parque y mediante una llamada al sistema de emergencia reporta que la misma se encuentra herida”, informó Geovanny Maroto, coordinador operativo regional presente en el lugar.

De inmediato, se trasladaron equipos de Búsqueda y Rescate para tratar de dar con el paradero de esta persona, de quien no se tiene clara su ubicación. En total hay cinco vehículos y más de 16 socorristas trabajando en el lugar.

“En estos momentos se realiza una búsqueda intensa con apoyo de drones y más de 16 cruzrojistas especializados en Búsqueda y Rescate Terrestre”, informaron los cuerpos de socorro.

Noticia en desarrollo