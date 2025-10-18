Sucesos

Cruzrojistas caminaron más de 42 horas por montañas de Talamanca para trasladar adolescente

Menor de 12 años se encontraba en el territorio indígena de Telire, en Alto Bladé, Talamanca, cuando un dolor abdominal agudo obligó a llamar al 911; tras 42 horas de caminata, la joven fue trasladada en una ambulancia

Por Roger Bolaños Vargas
Cruzrojistas caminaron 42 horas para extraer joven de territorio indígena







