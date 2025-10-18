Cruzrojistas caminaron más de 42 horas por montañas de Talamanca para trasladar adolescente

Diez socorristas de la Cruz Roja Costarricense caminaron más de 42 horas por las montañas de Talamanca, cruzaron varios ríos y lucharon contra la lluvia para trasladar a una joven adolescente que requería atención médica.

El llamado de auxilio llegó al servicio de emergencia 911 el jueves, cuando habitantes del territorio indígena de Telire, en Alto Bladé, Talamanca, reportaron que una menor de 12 años presentaba un dolor abdominal agudo y requería el traslado inmediato a un centro médico.

Socorristas caminaron casi dos días por la montaña de Talamanca. (Cruz Roja/Cruz Roja)

En el acto, la Cruz Roja activó una compleja operación de rescate que incluyó 10 cruzrojistas y 2 vehículos que emprendieron una larga incursión.

Los socorristas utilizaron un tronco de madera, al que le amarraron una tela larga para crear una especie de hamaca donde transportar a la joven. Este es fue el método más adecuado ya que los cruzrojistas tendrían que cruzar ríos, bajar por peñascos resbaladizos y soportar las inclemencias del clima tropical.

Cruzrojistas armaron una especie de hamaca con un tronco para trasladar a la joven afectada. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Tras casi dos días de caminata por el terreno montañoso, los socorristas llegaron al punto donde se encontraba una ambulancia. En ese lugar, la menor fue estabilizada y trasladada en condición urgente a la clínica más cercana.