Sucesos

Así están las vías de San Pedro y ruta 27 este jueves: el tráfico es ‘muy intenso’ según plataforma Waze

Manifestación de estudiantes en San Pedro y accidente de tránsito en ruta 27

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Por Sebastián Sánchez
Un nuevo bloqueo frente al Outelt Mall por parte del movimiento estudiantil de la UCR, en protestas por las negociaciones del FEES 2027.
Un bloqueo frente al Outelt Mall por parte del movimiento estudiantil de la UCR, en protestas por las negociaciones del FEES 2027. Ya fue levantado. (Cristian Mora /Cristian Mora)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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