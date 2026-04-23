Así están las vías de San Pedro y ruta 27 este jueves: el tráfico es ‘muy intenso’ según plataforma Waze

Un bloqueo frente al Outelt Mall por parte del movimiento estudiantil de la UCR, en protestas por las negociaciones del FEES 2027. Ya fue levantado.

La tarde de este jueves estuvo marcada por una fuerte congestión vial debido al bloqueo estudiantil frente al paso del Outlet Mall, en San Pedro de Montes de Oca, y a un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 27, a la altura de San Rafael de Escazú.

En San Pedro, estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) se manifestaron como parte de las acciones que realizan tras el fracaso de las negociaciones por el Fondo Superior para la Educación Superior (FEES) 2027 y la toma del edificio de Rectoría.

Los jóvenes levantaron el movimiento cerca de las 4 p. m. Sin embargo, las presas persisten en el lugar. Según la aplicación Waze, el congestionamiento ocurre principalmente en el centro de San Pedro, así como en zonas aledañas.

La carretera Interamericana Sur, ruta 2, se encuentra con el paso lento desde La Galera hasta el parque John F. Kennedy como consecuencia de la manifestación.

En algunas zonas, según la aplicación, el retraso es de 9 minutos con “tráfico muy intenso”.

El accidente ocurrió 300 metros antes del peaje de Escazú. (Cruz Roja/El accidente ocurrió 300 metros antes del peaje de Escazú.)

Accidente en ruta 27

En la ruta 27, Próspero Fernández, una colisión entre un tráiler y una motocicleta dejó como saldo un hombre fallecido la tarde de este jueves en San Rafael de Escazú, específicamente 300 metros antes del peaje.

Según Waze, hay múltiples reportes de congestionamiento vial en la zona. La presa inicia cerca del parque Metropolitano La Sabana hasta cerca del Walmart en Escazú, cerca del peaje.

En esa zona, el tráfico es “muy intenso” y hay retrasos de hasta 35 minutos para hacer ese recorrido.