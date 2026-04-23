Accidentes

Choque mortal entre tráiler y moto genera presas cerca del peaje de la ruta 27 en Escazú

Bomberos y Cruz Roja atienden emergencia, un hombre falleció tras quedar prensado

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Por Yucsiany Salazar
Choque en ruta 27 dejó una persona prensada.
Choque en ruta 27 dejó una persona prensada. (Bomberos/Bomberos)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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