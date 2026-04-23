Choque mortal entre tráiler y moto genera presas cerca del peaje de la ruta 27 en Escazú

Una colisión entre un tráiler y una motocicleta dejó como saldo un hombre fallecido la tarde de este jueves en San Rafael de Escazú

De acuerdo con el reporte de Bomberos, el incidente ocurrió sobre la Ruta 27, a unos 300 metros antes del peaje minutos antes de las 3:00 p. m.

Al sitio se hicieron presentes tres unidades de la institución y recursos de la Cruz Roja Costarricense para atender la emergencia.

Choque peaje Escazú.mp4

Sin embargo, tras la llegada de los cuerpos de socorro, el conductor de la motocicleta fue declarado fallecido.

“Se confirma un paciente hombre sin signos vitales, prensado debajo del camión. Esperamos autorización de las autoridades judiciales para proceder con la liberación del cuerpo”, informó la Cruz Roja.

Según la aplicación Waze, se reportan presas en el sitio tras el accidente.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima, así como las causas del accidente.

En desarrollo