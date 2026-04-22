Tragedia en Cañas: mujer embarazada muere en choque entre carro y motocicletas

El choque ocurrió en Cañas, Guanacaste, la noche de este martes 21 de abril. Imagen con fines ilustrativos.

Un choque entre un vehículo liviano y dos motocicletas dejó como saldo una mujer embarazada fallecida y tres personas heridas la noche de este martes en Cañas, Guanacaste.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 10:46 p. m., un kilómetro antes de la entrada hacia Upala.

En el sitio, los socorristas abordaron a cuatro pacientes; entre ellos, una joven de 19 años en estado de gestación, quien fue declarada sin signos vitales.

Además, otras dos personas fueron reportadas en condición urgente y una más en condición estable. Los tres heridos fueron trasladados al CAIS de Cañas para recibir atención médica inmediata.

Al lugar del siniestro se desplazaron cinco unidades básicas de la Cruz Roja para atender la emergencia.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima mortal.