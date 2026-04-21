Accidente en Dota: gritos de auxilio alertaron sobre caída de vehículo a guindo de 150 metros

Un vehículo cayó a un guindo y dejó dos personas en condición crítica. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre falleció y otra persona se encuentra en condición crítica tras un accidente que involucra la caída de un vehículo a un guindo de aproximadamente 150 metros de profundidad en Copey de Dota, en San José, a cuatro kilómetros de Providencia.

La emergencia fue reportada al Sistema de Emergencias 9-1-1, luego de que se alertara que, desde el fondo del barranco, se escuchaban gritos de auxilio.

A la llegada de los primeros cuerpos de socorro, se confirmó la presencia de dos pacientes en el guindo, ambos fuera del vehículo y en condición crítica.

“Primer paciente fue extraído, el mismo entró en paro cardiaco, se le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin embargo no surgen efecto. Es declarado sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

La Cruz Roja Costarricense movilizó tres ambulancias y una unidad de rescate, mientras que el Cuerpo de Bomberos envió unidades desde San Marcos de Tarrazú y un equipo de rescate avanzado desde Desamparados.

Las labores de rescate continúan para extraer al segundo paciente.

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