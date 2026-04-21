Accidentes

Accidente en Dota: gritos de auxilio alertaron sobre caída de vehículo a guindo de 150 metros

Un hombre falleció tras el accidente en Copey de Dota.

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Por Yucsiany Salazar
Rescate de cuerpos, comando de operaciones
Un vehículo cayó a un guindo y dejó dos personas en condición crítica. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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