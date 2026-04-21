Dos personas atrapadas tras choque frontal en Tres Ríos; hay cuatro heridos

Dos personas quedaron atrapadas en los vehículos tras un choque en Tres Ríos. Imagen con fines ilustrativos.

Un choque frontal entre dos vehículos livianos dejó como saldo cuatro personas heridas, de las cuales dos permanecen atrapadas.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el accidente ocurrió a las 5:49 a. m. en Tres Ríos, específicamente frente a la panadería Musmanni.

Al sitio acudieron cinco ambulancias (entre unidades básicas y avanzadas) y una unidad de rescate para atender la emergencia y liberar a los afectados.

Por el momento se desconoce el estado de los heridos y las causas del accidente.

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