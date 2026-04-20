Accidentes

Accidente fatal en Puntarenas involucra a hombre que se desplazaba en bicimoto

Un conductor de bicimoto falleció este domingo en Puntarenas luego de ser impactado de frente por un vehículo.

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Por Yucsiany Salazar
Los cinco ocupantes del carro accidentado fueron trasladados a centros médicos. Foto Cruz Roja
Choque frontal ocurrió tras la invasión de carril. Imagen con fines ilustrativos. Foto Cruz Roja (Cruz Roja/Los cinco ocupantes del carro accidentado fueron trasladados a centros médicos. Foto Cruz Roja)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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