Accidente fatal en Puntarenas involucra a hombre que se desplazaba en bicimoto

La invasión de un carril por parte de un vehículo provocó un choque frontal que acabó con la vida de un hombre de 61 años, este domingo en Puntarenas.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, identificada con el apellido Boniche, viajaba en una bicimoto en sentido Guanacaste-Puntarenas cuando, por razones que aún se investigan, otro automóvil habría invadido su carril e impactó de frente contra él.

El adulto mayor falleció en el sitio producto de la colisión, ocurrida antes del mediodía.

El caso se mantiene en investigación por parte de la Policía Judicial para esclarecer lo sucedido.

Durante las últimas horas se registraron al menos otros cuatro accidentes de tránsito que dejaron un saldo de siete heridos, la mayoría en condición crítica, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense.

Los percances ocurrieron en Talamanca de Limón, Pital de San Carlos, La Suiza de Turrialba y Alajuelita de San José.