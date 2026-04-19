Conductor atropelló a bombero que atendía accidente en el que falleció motociclista

Tras el choque contra el carro, la motocicleta en la que viajaba el fallecido se incendió. Minutos después un conductor que irrespetó el perímetro de seguridad arrastró la moto unos 20 metros.

El conductor de un automóvil atropelló, la mañana de este domingo, a un bombero que atendía una emergencia sobre la ruta 1, en El Coyol de Alajuela.

El hecho ocurrió a las 5:00 a. am., 500 metros al oeste de las instalaciones de la empresa Dekra, cuando el rescatista junto a otros compañeros, atendían el choque entre una motocicleta y un vehículo.

Al parecer, la persona que conducía un tercer carro habría irrespetado el control perimetral e impactó al bombero.

Ese cuerpo de emergencia reportó además, que una unidad extintora fue impactada por el vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga y arrastró unos 20 metros la moto involucrada en el accidente.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron a la primera emergencia, atendieron a su compañero, quien presentaba lesiones en brazos y piernas. El funcionario fue trasladado al hospital del Trauma, en San José, para que reciba una atención más especializada.

Motociclista fallecido

En el primer evento al que respondieron los rescatistas, el conductor falleció en el sitio, luego de que la moto en la que viajaba colisionara contra otro carro y se alzara en llamas, según un reporte de Bomberos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido con el apellido Jiménez, de 30 años.

De momento, se desconocen las razones del accidente, las cuales están siendo investigadas para esclarecer lo sucedido.

Otro muerto en La Uruca

Horas antes de ese percance, se reportó otro en La Uruca, en San José, donde un hombre apellidado Rojas, también de 30 años, falleció tras sufrir un accidente de tránsito.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron a las 3:45 a. m., cuando el ahora fallecido viajaba en una motocicleta y, al parecer, impactó contra un muro divisorio, perdió el control y derrapó.

Rojas falleció en el sitio, su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia y el caso continúa en investigación.