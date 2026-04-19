Sucesos

Conductor atropelló a bombero que atendía accidente en el que falleció motociclista

Hecho ocurrió en El Coyol de Alajuela. Otro motociclista murió en un accidente de tránsito en La Uruca

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Por Christian Montero
Tras el choque contra el carro, la motocicleta en la que viajaba el fallecido se incendió. Minutos después un conductor que irrespetó el perímetro de seguridad arrastró la moto unos 20 metros.
Tras el choque contra el carro, la motocicleta en la que viajaba el fallecido se incendió. Minutos después un conductor que irrespetó el perímetro de seguridad arrastró la moto unos 20 metros. (Foto: cortesía Bomberos de Costa Rica/Foto: cortesía Bomberos de Costa Rica)







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Motociclista fallecido El CoyolAtropello bombero Alajuela
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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