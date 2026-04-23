El País

Estudiantes de la UCR bloquean esta vía en Montes de Oca por conflicto del FEES

Protesta estudiantil frente al Outlet Mall genera congestionamiento vial en Montes de Oca.

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Por Yucsiany Salazar y Cristian Mora
Un nuevo bloqueo frente al Outelt Mall por parte del movimiento estudiantil de la UCR, en protestas por las negociaciones del FEES 2027.
Un nuevo bloqueo frente al Outelt Mall por parte del movimiento estudiantil de la UCR, en protestas por las negociaciones del FEES 2027. (Cristian Mora /Cristian Mora)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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