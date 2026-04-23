Estudiantes de la UCR bloquean esta vía en Montes de Oca por conflicto del FEES

Un nuevo bloqueo frente al Outelt Mall por parte del movimiento estudiantil de la UCR, en protestas por las negociaciones del FEES 2027.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) realiza un nuevo bloqueo frente al Outelt Mall como parte de las protestas por el fracaso de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2027.

Los manifestantes permanecen en la vía con tambores, platillos y carteles, en una jornada que forma parte de las acciones de presión impulsadas por el movimiento estudiantil en los últimos días.

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Debido a la protesta en vía pública, se registra un tránsito vehicular lento y congestionado en la zona.

Un nuevo bloqueo frente al Outelt Mall por parte del movimiento estudiantil de la UCR, en protestas por las negociaciones del FEES 2027. (Cristian Mora /Cristian Mora)

El movimiento estudiantil ya había realizado un bloqueo en este mismo punto hace dos días, cuando se rompió la mesa de negociación del FEES.

“Aquí no estamos defendiendo despilfarros de plata o salarios millonarios de unos pocos, acá defendemos nuestras becas. Si el presupuesto se nos viene a 0 (en aumento) eso nos va a afectar a nosotros, a los estudiantes. Hemos criticado las barbaridades y despilfarros desde dentro. Merecemos un FEES digno”, dijo en ese momento Keneduar Herrera, estudiante y presidente de la Asociación de Ciencias Políticas.

“Hoy nos encontramos frente a esta calle cerrada porque creemos que es de suma importancia que el Gobierno entienda que la educación pública tiene que ser un pilar clave para el desarrollo social de este país”, señaló el estudiante.

Un nuevo bloqueo frente al Outelt Mall por parte del movimiento estudiantil de la UCR, en protestas por las negociaciones del FEES 2027. (Cristian Mora /Cristian Mora)

Este hecho se suma a la toma del edificio de la Rectoría de la UCR que se mantiene desde este miércoles 22 de abril. Sobre esto, el grupo de estudiantes dio a conocer este jueves una serie de peticiones, entre las que destacan la renuncia del rector Carlos Araya Leandro y la apertura inmediata de un espacio de diálogo.

Araya se hizo presente en la Rectoría junto a la presidenta de la Federación de Estudiantes (FEUCR), Mariel Rojas, para tratar de llegar a un acuerdo. Tras su salida, el rector afirmó que esta mañana logró avanzar en el proceso de diálogo con el movimiento estudiantil.

23/04/2026 San Pedro. Ambiente frente a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde un grupo de estudiantes tiene tomado el edificio desde la tarde de ayer miércoles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Antes de la sesión de diálogo, las personas estudiantes entregaron a la prensa un pliego de peticiones. El diálogo estuvo sobre ese pliego de peticiones, lo leímos, lo analizamos, fuimos trabajando en la operacionalización de cada uno de esos puntos”, señaló.

Araya indicó que se alcanzaron una serie de acuerdos en la mayoría de los temas planteados pero no se refirió a ellos.

Esos acuerdos, dijo, serán sometidos a valoración por parte de la asamblea estudiantil.

23/04/2026 San Pedro. Ambiente frente a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde un grupo de estudiantes tiene tomado el edificio desde la tarde de ayer miércoles. A la 1:40 p.m,. salio el rector, Carlos Araya, luego de haber estado negociando con los estudiantes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El pasado 22 de abril, un grupo de estudiantes de la UCR tomó el edificio de la Rectoría, ubicado en la sede universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. Los jóvenes protestan contra el rector de esa casa de estudios luego de que fracasaran las negociaciones por el FEES 2027.

En cuanto a la continuidad de la toma del edificio -que todavía se mantiene-, Araya señaló que la decisión no depende de la administración universitaria, sino del propio movimiento estudiantil.

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del próximo año se definirá en la Asamblea Legislativa, que contará con una mayoría oficialista.

Esto ya ocurrió en el 2024 para el FEES 2025. El camino en la nueva Asamblea Legislativa distaría de ser sencillo para las universidades públicas. El debate sobre el aumento en los fondos pasaría a la Comisión de Hacendarios, donde a partir del 1.° de mayo el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) tendría mayoría con seis de los 11 diputados.