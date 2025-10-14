Sucesos

Asesinato de Ligia Faerron: Vecinas de la empresaria habrían ocultado información a las autoridades

Perros y peritos especializados trabajan en una finca en Javillos de Florencia, en San Carlos, donde podrían estar los restos de la señora, de 53 años.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Natalia Vargas
OIJ busca restos de la empresaria Ligia Faerron en una finca en Javillos de Florencia, en San Carlos. Un hombre de apellido González dos mujeres están detenidos por el caso.
OIJ busca restos de la empresaria Ligia Faerron en una finca en Javillos de Florencia, en San Carlos. Un hombre de apellido González y dos mujeres están detenidos por el caso. (Foto: John Durán/Foto: John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
empresaria Ligia Faerronhomicidio
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.