Ligia Faerron: carro de empresaria desaparecida en San Carlos fue vendido a repuestera por ¢400.000

Una hija de Ligia Zulema Faerron Jiménez publicó en Instagram una foto del vehículo de la mujer quien está desaparecida desde el 26 de setiembre.

Familiares de Ligia Zulema Faerron Jiménez reportaron la desaparición de la mujer este miércoles ante el Organismo de Investigación Judicial de Heredia, ya que desde el 26 de setiembre dejaron de tener contacto con ella.

Faerron de 53 años es vecina de San Carlos de Alajuela, por lo que la sede de la Policía Judicial de ese cantón asumió la investigación del caso.

Entre los indicios ubicados por los agentes judiciales destaca que el carro que conducía Faerron volcó cerca de las instalaciones del hotel El Tucano en La Marina de la Palmera de San Carlos y poco después el auto fue vendido en una venta de repuestos en Santa Rita de la Palmera.

Fuentes vinculadas con el caso, contaron a La Nación que el vehículo fue comprado por la repuestera en ¢400.000, los investigadores están tras la pista de la persona que llegó a ese negocio para vender el automotor.

El OIJ de San Carlos valora la posibilidad de allanar la vivienda de Faerron que se ubica en calle Lapas en San Juan de Ciudad Quesada.