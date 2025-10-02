Sucesos

Ligia Faerron: carro de empresaria desaparecida en San Carlos fue vendido a repuestera por ¢400.000

Familia de la mujer denunció la desaparición este miércoles

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Una hija de Ligia Zulema Faerron Jiménez publicó en Instagram una foto del vehículo de la mujer quien está desaparecida desde el 26 de setiembre.
Una hija de Ligia Zulema Faerron Jiménez publicó en Instagram una foto del vehículo de la mujer quien está desaparecida desde el 26 de setiembre. (Tomada de redes s/Foto: tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EmpresariaSan CarlosDesaparecida
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.