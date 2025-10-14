Detienen a un hombre y dos mujeres por desaparición de Ligia Faerron, empresaria sancarleña

A solicitud de la Unidad de Género de San Carlos, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a tres personas que estarían vinculadas con la desaparición de la empresaria Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años.

Se trata de un hombre de apellidos González López, de 29 años, y dos mujeres identificadas con los apellidos Linares Rodríguez, de 70 años, y Monterrey Linares, de 44 años. Las aprehensiones ocurrieron luego de dos allanamientos orquestados por la Policía Judicial, en los que se pretendía dar con los sospechosos.

Uno de los operativos se llevó a cabo en una propiedad de 61,5 hectáreas, localizada en Javillos de Florencia, en San Carlos. Allí buscaban al principal sospechoso de este hecho que se reportó ante las autoridades el 26 de setiembre.

Esta es la finca donde buscan el cuerpo de la empresaria Ligia Faerron

Se prevé que el equipo forense haga excavaciones en esa propiedad.

El segundo operativo se llevó a cabo en una vivienda en Ciudad Quesada, situada en una finca en donde habrían trasladado a la mujer, de acuerdo con la línea de investigación del OIJ. En este inmueble residen Linares y Monterrey, detenidas por el aparente delito de favorecimiento real y sospechosas de ocultar información de interés para las autoridades.

En este sito los agentes hallaron ciertos objetos que podrían estar vinculados con Faerron.

De acuerdo con las pesquisas de la Policía Judicial y la prueba recabada hasta este momento, González López habría llegado a la casa de Faerron el 26 de setiembre.

“Se cree que este aprovechó la confianza que le tenía la mujer e ingresó a la vivienda. Luego de esa visita, se perdió el rastro de la mujer, quien días más tarde fue reportada como desaparecida”, afirmó el Ministerio Público.

Las diligencias se ejecutan en coordinación con un equipo de la Unidad Canina y especialistas en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos.

Agentes detuvieron a un hombre de apellidos González López, de 29 años, por la desaparición de Ligia Faerron.

Mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias que llevaron a la desaparición de la empresaria, sus familiares insisten en que no está escondida y no está huyendo.

La hija de Ligia Faerron, Estefany Ponce Faerron, publicó en sus redes sociales un mensaje donde desmiente los rumores de que su madre “está escondida”.

“Nuestra mamá no está escondida, ella no está huyendo, no anda de parranda. Nosotros no sabemos nada de su paradero; de lo contrario, no hubiésemos acudido a interponer una denuncia. Hay extrema desinformación”, dijo Ponce en sus redes.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial inspeccionan una finca en San Carlos en busca de pruebas para esclarecer el crimen de Ligia Faerron. Uno de los sospechosos detenidos los acompaña en la diligencia. (Foto: John Durán/Foto: John Durán)

