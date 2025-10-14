Sucesos

Detienen a un hombre y dos mujeres por desaparición de Ligia Faerron, empresaria sancarleña

Los tres sospechosos fueron aprehendidos durante dos allanamientos que se llevaron a cabo esta mañana

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Natalia Vargas
14/10/2025/ Allanamiento caso Ligia Faerrón en SAN Carlos / Foto John Durán
14/10/2025/ Allanamiento caso Ligia Faerrón en SAN Carlos / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Empresaria Ligia FaerronDesaparecidaOIJSan Carlos
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.