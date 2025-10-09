Hija de Ligia Faerron lanza llamado en redes: ‘No está escondida ni huyendo’

Ligia Zulema Faerron Jiménez, una empresaria de San Carlos, está desaparecida desde el 26 de setiembre.

La hija de Ligia Faerron, Estefany Ponce Faerron, publicó en sus redes sociales un mensaje donde desmiente los rumores de que su madre “está escondida”. Faerron está desaparecida desde el 26 de setiembre.

“Nuestra mamá no está escondida, ella no está huyendo, no anda de parranda. Nosotros no sabemos nada de su paradero; de lo contrario, no hubiésemos acudido a interponer una denuncia. Hay extrema desinformación”, dijo Ponce en sus redes.

Agregó: “A mis conocidos y amigos, les agradecería que no compartan desinformación que incite a detener la búsqueda de nuestra mamá; por favor, seamos empáticos ante la situación. Deseamos de todo corazón poder encontrar a nuestra mamá y no descansaremos hasta dar con ella”.

El pasado viernes 3 de octubre, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos allanaron la casa de la empresaria Ligia Zulema Faerron Jiménez.

La diligencia se desarrolló en el sitio conocido como calle las Lapas, en San Juan de Ciudad Quesada, sitio que también es conocido como Quebrada del Palo.

El OIJ manejas varias hipótesis sobre la desaparición de Faerron. Las investigaciones judiciales continúan.

