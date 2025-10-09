Sucesos

Hija de Ligia Faerron lanza llamado en redes: ‘No está escondida ni huyendo’

Empresaria está desaparecida desde el 26 de setiembre

Por Sebastián Sánchez
La hija de Ligia Faerron, Estefany Ponce Faerron, publicó en sus redes sociales un mensaje donde desmiente los rumores que dicen que su madre “está escondida”. Faerron está desaparecida desde el 26 de setiembre.
Ligia Zulema Faerron Jiménez, una empresaria de San Carlos, está desaparecida desde el 26 de setiembre. (Foto: /Foto: cortesía OIJ)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

