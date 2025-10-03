OIJ allana casa de Ligia Faerron, empresaria desaparecida en San Carlos

Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años, está desaparecida desde el 26 de setiembre, las hijas de la empresaria piden ayuda para ubicarla.

Desde minutos antes de las once de la mañana de este viernes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos allanan la casa de la empresaria Ligia Zulema Faerron Jiménez, quien está desaparecida desde el 26 de setiembre.

La diligencia se desarrolla en el sitio conocido como calle las Lapas, en San Juan de Ciudad Quesada, sitio que también es conocido como Quebrada del Palo.

Los agentes judiciales pretenden con el allanamiento ubicar indicios que permitan establecer qué pasó con la mujer de 53 años, quien llegó a vivir a esa zona hace aproximadamente un año, en busca de un mejor sitio para recuperarse de un cáncer de piel, según explicó a La Nación una de las hijas de Faerron.

Según trascendió, en la vivienda se habrían encontrado señales de posibles alteraciones, situaciones que están siendo investigadas por la Policía Judicial.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que tienen varias hipótesis sobre lo ocurrido con la mujer; la primera que pudiera haber sufrido un daño físico, la otra va relacionada con deudas de la empresaria.

“Hay un posibilidad de riesgo delictivo o sea, que le haya pasado algo físicamente a ella, pero ya como ha avanzado las investigaciones, también vemos que en la victimología ella tiene una cantidad de dudas importantes con personas. Usualmente, cuando eso sucede, muchas personas huyen, o tratan de no estar en en el lugar para no honrar la deuda, entonces estamos manejando esas dos posibilidades”, explicó Zúñiga.

El jefe policial agregó que están desarrollando otras diligencias con el fin de dar con el paradero de la empresaria.