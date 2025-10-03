Sucesos

OIJ allana casa de Ligia Faerron, empresaria desaparecida en San Carlos

Con la Diligencia se pretende ubicar indicios de la misteriosa desaparición

Por Christian Montero
Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años, está desaparecida desde el 26 de setiembre, las hijas de la empresaria piden ayuda para ubicarla.
Ligia Zulema Faerron Jiménez de 53 años, está desaparecida desde el 26 de setiembre, las hijas de la empresaria piden ayuda para ubicarla. (Foto: redes soc/Foto: tomada de redes sociales)







