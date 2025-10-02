Sucesos

‘Influencer’ pide ayuda para ubicar a empresaria desaparecida en San Carlos: “Mi mamá nunca dejaba de comunicarse conmigo”

Vehículo de la mujer fue ubicado por OIJ en una repuestera en el distrito de la Palmera

Por Christian Montero
Ligia Zulema Faerron Jiménez, una empresaria de San Carlos, está desaparecida desde el 26 de setiembre.
Ligia Zulema Faerron Jiménez, una empresaria de San Carlos, está desaparecida desde el 26 de setiembre. (Foto: /Foto: cortesía OIJ)







