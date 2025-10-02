‘Influencer’ pide ayuda para ubicar a empresaria desaparecida en San Carlos: “Mi mamá nunca dejaba de comunicarse conmigo”

Stefany Ponce Faerron, quien se identifica en Instagram como influencer, es hija de Ligia Zulema Faerron Jiménez, una empresaria vecina de San Juan de Ciudad Quesada, San Carlos, quien fue reportada como desaparecida este miércoles.

Faerron, de 53 años, fue vista por última vez el viernes 26 de septiembre en Ciudad Quesada, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Stefany conversó con La Nación sobre las circunstancias de la desaparición y explicó que el jueves 25 fue la última vez que habló con su madre.

“Yo converso con mi mamá todos los días, desde la mañana, el día jueves fue la última vez que conversé con ella, el viernes por la mañana le puse un mensaje de buenos días y de ahí en adelante no me contestó más, no supe más de ella”, relató.

La influencer detalló que intentó comunicarse los días siguientes sin tener alguna respuesta de su progenitora. “Le escribí durante el día y no me contestaba ni mensajes ni llamadas, le escribí sábado mensajes y llamadas y nada, igual domingo, igual lunes. El lunes me doy cuenta que de verdad no contesta, que no se le entregaban ni siquiera los mensajes es cuando yo alerto a mis hermanos”, explicó.

Stefany quien reside en Heredia agregó que la mejor amiga de su madre también la contactó muy preocupada. “Me llama y me indica: ‘vea, su mamá no aparece por ningún lado, quedó en venir a desayunar conmigo el viernes y tampoco vino, ¿usted sabe algo de ella, ella está en su casa?’ Y yo le dije no, ella no está en mi casa, de momento no logramos localizarla por ninguna parte”, detalló.

Vehículo en chatarrera

La hija de la desaparecida confirmó que el OIJ les comunicó sobre el hallazgo del vehículo. “Lo que sabemos es únicamente lo que nos ha comunicado el OIJ de que ya tienen su carro, que está totalmente destrozado, pero no hay rastro alguno de ella”, dijo.

El auto es un Volvo, negro que lo encontraron volcado cerca del hotel El Tucano en la Marina de la Palmera y lo vendieron a una chatarrera de la zona por ¢400.000.

La joven enfatizó que su madre no estaba vendiendo el vehículo. “No, para nada lo estaba vendiendo” y añadió que Ligia se mudó recientemente a San Carlos por razones de salud. “Ella se fue a vivir hace poco a San Carlos porque es paciente de cáncer de piel, está en tratamiento desde el año pasado”, detalló.

Respecto a las actividades comerciales de su madre, Stefany fue reservada y dijo desconocer a qué tipo de negocios se dedica. “No sabría decirles ya que esos temas casi no los tocamos”, puntualizó la usuaria de redes sociales.

La influencer dijo estar desconcertada por esta situación ya que su mamá nunca ha perdido contacto con ella por tanto tiempo. “Ella es una persona muy comunicativa, al menos conmigo siempre me dice dónde está, me envía fotos e incluso la ubicación, me dice estoy en tal lado”, explicó Stefany.

Sin embargo, reconoció que al inicio no se alarmó por la pérdida de contacto con su mamá porque creyó que estaba con alguna amistad. “Cuando me pongo a contactar a todas sus amistades y todos me dicen: no, mirá no sabemos nada, es donde yo digo hay que poner la denuncia por desaparición”, relató.

Según el testimonio de la joven, la amiga con quien quedó de verse Ligia habría confirmado al OIJ que la cita nunca se concretó.

La Policía Judicial solicita a quien tenga información sobre el paradero de Ligia Zulema Faerron Jiménez que se comunique a la línea confidencial 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645.