OIJ encuentra anillo en finca donde buscan cuerpo de Ligia Faerron, empresaria sancarleña

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial que trabajan en una finca de 61,5 hectáreas, localizada en Javillos de Florencia, en San Carlos, encontraron ya varias pistas para esclarecer el crimen de Ligia Faerron Jiménez, desaparecida desde el pasado 26 de setiembre, en la zona.

Esta mañana el director de la Policía Judicial confirmó que en el sitio lo que buscan es un cuerpo, lo que permite interpretar que la víctima habría sido asesinada.

Además de un anillo que pertenecía a la víctima, de 53 años, en el sitio también se encontró una valija quemada que habría sido utilizada para la comisión del crimen.

Una fuente relaciona con el caso confirma que, además de los elementos antes citados, los agentes ubicaron un collar y una diadema que pertenecían a la ofendida.

Por este caso, ya están detenidas tres personas, dos amigas de la víctima, identificadas con los apellidos Linares Rodríguez, de 70 años, y Monterrey Linares, de 44 años y un hombre de apellidos González López, de 29 años.

El vínculo que de momento se ha establecido entre el sospechoso detenido en la propiedad y la empresaria, era de amistad.

