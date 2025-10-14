Crímenes

OIJ encuentra anillo en finca donde buscan cuerpo de Ligia Faerron, empresaria sancarleña

Peritos forenses encontraron ya varias pistas que permitirían esclarecer la desaparición de Ligia Faerron, autoridades están enfocadas en encontrar un cadáver

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Vanessa Loaiza N.
En la finca donde buscan evidencias para esclarecer la desaparición de Ligia Faerron, los agentes del OIJ encontraron un anillo de matrimonio y una valija que habría sido utilizada en el crimen.
En la finca donde buscan evidencias para esclarecer la desaparición de Ligia Faerron, los agentes del OIJ encontraron un anillo de matrimonio y una valija que habría sido utilizada en el crimen. (Foto: John Durán/Foto: John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ligia Faerronempresaria sancarleñahomicidio
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.