‘Aquí no hubo ninguna torpeza’: Director del OIJ se refiere a extradición de Celso Gamboa

El 7 de octubre, un juez de la República avaló la extradición del exmagistrado y de dos detenidos más, cuestionados por narcotráfico

Por Natalia Vargas
01/07/2025/ Randall Zúñiga durante su intervención en comisión de seguridad y narcotráfico en la Asamblea Legislativa / foto John Durán
El director del OIJ, Randall Zúñiga, se refirió a la extradición de Celso Gamboa, Edwin López y Jonathan Álvarez. (JOHN DURAN/John Durán)







