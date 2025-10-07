Fiscal general sobre extradición de Celso Gamboa: ‘Esta resolución representa un hito importante en el fortalecimiento del Estado de Derecho’

Celso Gamboa es uno de los primeros costarricenses que viajaría a Estados Unidos en calidad de extraditado, para que enfrente una causa por narcotráfico. Fotos: Mayela López

El fiscal general Carlo Díaz dijo que la extradición del exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez representa un hito para el Estado de Derecho.

Este martes el Juzgado Penal de San José autorizó la extradición de Gamboa hacia Estados Unidos.

El exmagistrado es requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), por conspiración para enviar cocaína y envío de droga a ese país.

El jefe del Ministerio Público expresó su conformidad con la reciente decisión judicial que autoriza, por primera vez en la historia, la extradición de ciudadanos costarricenses tras una reforma constitucional aprobada en mayo de este año.

“Esta resolución representa un hito importante en el fortalecimiento del Estado de Derecho, y marca un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, dijo Díaz.

El jefe de la Fiscalía agregó que este caso refuerza la cooperación entre Estados. “Desde el Ministerio Público celebramos esta herramienta legal que refuerza la cooperación internacional y contribuye al cumplimiento de nuestras obligaciones como país frente a tratados internacionales, particularmente en materia penal”.

A la vez, reiteró la posición de facilitar los procesos de negociación para casos futuros de extradición, “con el objetivo de agilizar su resolución conforme a derecho y garantizar que la extradición se lleve a cabo de manera oportuna y efectiva”, agregó.

Díaz resaltó el deseo del Ministerio Público de cooperar con autoridades de otras naciones. “Seguiremos trabajando de manera decidida y coordinada con las autoridades judiciales nacionales e internacionales para combatir la criminalidad transnacional y proteger la seguridad y el bienestar de la ciudadanía costarricense”, concluyó.