Sucesos

Juez aprueba extradición a Estados Unidos de Pecho de Rata y Jonathan Álvarez, junto a la de Celso Gamboa

Se autorizó la extradición en modalidad diferida

Por Sebastián Sánchez
Un juez ordenó la extradición a Estados Unidos de Pecho de Rata y Jonathan Álvarez.
Un juez ordenó la extradición a Estados Unidos de Pecho de Rata y Jonathan Álvarez.







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

