Juez aprueba extradición a Estados Unidos de Pecho de Rata y Jonathan Álvarez, junto a la de Celso Gamboa

Un juez ordenó la extradición a Estados Unidos de Pecho de Rata y Jonathan Álvarez.

El Tribunal de Juicio de San José ordenó la extradición de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro a los Estados Unidos. La decisión se da en el mismo fallo que autorizó la extradición del exmagistrado Celso Gamboa.

Sin embargo, se trata de una extradición diferida, lo que significa que tienen que cumplir en Costa Rica las causas penales pendientes antes de irse; al menos los juicios. Celso tienen tres casos pendientes; Jonathan tiene uno (caso Venus) y López Vega tiene dos.

¿Qué dice el tratado de Extradición?

El Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América establece la extradición diferida, en el apartado 14 se establecen.

En esta modalidad, si la persona está siendo enjuiciada o cumpliendo una sentencia condenatoria, Costa Rica “puede diferir la entrega del reclamado hasta la conclusión del trámite contra esa persona, o hasta la plena ejecución de la sentencia condenatoria que se le pueda imponer o que se le haya impuesto”.

La conclusión del trámite significa que la sentencia está en firme, una vez superados los procesos de apelación.

Defensa apelará

La defensa del exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez presentará un recurso de apelación contra la resolución del Tribunal Penal de San José.

“Van a tener que esperar no solamente don Celso, sino las otras personas requeridas por el gobierno estadounidense a que se cumplan los procesos aquí en Costa Rica para que, una vez que se cumplan, ya sea que salgan absueltos, o salgan condenados, ser ya trasladados de manera oficial a los Estados Unidos de Norteamérica”, indicó Michael Castillo, abogado de Gamboa.