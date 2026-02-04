Aparece otro cadáver: Encuentran cuerpo flotando en una laguna en Matina

El cuerpo estaba flotando en una laguna en Carrandí de Matina.

Durante la mañana de este miércoles agentes judiciales han atendido el hallazgo de cuatro cadáveres en distintas localidades del país. El más reciente apareció flotando en una laguna en Carrandí de Matina, en Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que fueron personas que caminaban por las cercanías, quienes observaron los restos y dieron aviso a las autoridades.

Agentes de la Policía Judicial recibieron la alerta a las 12:09 p. m. y se dirigieron a la zona para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. El cadáver será llevado a la Morgue Judicial para su autopsia y el caso permanece en investigación.

Asimismo, poco antes del mediodía, un grupo de personas que transitaba por la localidad de Huacas, en Santa Cruz de Guanacaste, encontraron una osamenta humana dentro de una bolsa negra.

Personal del OIJ siguió el mismo protocolo e inició las pesquisas para esclarecer el caso y dar con la identidad de la persona fallecida.

Además de estos dos casos, también se reportó el hallazgo de un cuerpo en un guindo en Santa Cruz, Guanacaste, y restos óseos en una finca en Pérez Zeledón.