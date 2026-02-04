OIJ investiga hallazgo de restos óseos en una finca en Pérez Zeledón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de restos óseos en una finca ubicada en Barú de Pérez Zeledón.

El reporte ingresó a las 8:00 a. m. de este miércoles, luego de que la Policía Administrativa se pusiera en contacto con la Policía Judicial.

Los restos yacían a la orilla de una quebrada y, en apariencia, se trataría de un cráneo y algunos huesos humanos.

El OIJ informó que agentes judiciales se trasladaron al sitio para levantar los restos y trasladarlos a la Morgue Judicial, con el fin de determinar la identidad de la persona fallecida. El caso permanece en investigación.