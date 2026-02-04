Sucesos

OIJ detiene a estadounidense por homicidio de argentina en Santa Cruz

Hombre de apellido Page y de 49 años es sospechoso del homicidio de una argentina hallada sin vida en playa Junquillal ocurrido el sábado

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ recopilaron indicios dentro de la vivienda allanada en Santa Cruz, entre ellos una hoja de metal, además de prendas y otros objetos que serán analizados como parte de la investigación por homicidio.
Agentes del OIJ recopilaron indicios dentro de la vivienda allanada en Santa Cruz, entre ellos una hoja de metal, además de prendas y otros objetos que serán analizados como parte de la investigación por homicidio. (OIJ/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

