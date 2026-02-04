OIJ detiene a estadounidense por homicidio de argentina en Santa Cruz

Agentes del OIJ recopilaron indicios dentro de la vivienda allanada en Santa Cruz, entre ellos una hoja de metal, además de prendas y otros objetos que serán analizados como parte de la investigación por homicidio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Santa Cruz detuvieron la noche de este martes 3 de febrero a un hombre de apellido Page, de nacionalidad estadounidense y 49 años, quien figura como sospechoso del delito de homicidio.

La captura se realizó durante un allanamiento efectuado a partir de las 8 p. m. del martes en una vivienda ubicada en Junquillal, en el cantón de Santa Cruz.

Según información preliminar, el caso se relaciona con el hallazgo del cuerpo de una mujer de apellido Cadento, de nacionalidad argentina, con una edad estimada entre 35 y 40 años en playa Junquillal.

El cuerpo fue localizado el pasado sábado, alrededor de las 10 p. m. sobre la arena, en circunstancias que aún se mantienen bajo investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba múltiples heridas con arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Tras el hallazgo, los agentes judiciales iniciaron las diligencias correspondientes y, como parte de la investigación, lograron determinar que el ahora detenido habría participado en el homicidio.

Por esta razón, bajo dirección funcional del Ministerio Público, el OIJ ejecutó el allanamiento que permitió la captura del sospechoso.

Durante el operativo, además de la detención de Page, las autoridades decomisaron evidencia, así como prendas, teléfonos celulares y otros indicios que serán incorporados al expediente.

El sospechoso será presentado ante el Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.