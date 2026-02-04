Encuentran cuerpo en descomposición en un guindo en Santa Cruz

El cuerpo fue hallado en un barranco al sur de Veintisiete de Abril, en Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial confirmó el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el distrito Veintisiete de Abril, en Santa Cruz de Guanacaste.

El cadáver se ubicó en un sector conocido como San José de la Montaña, en un guindo de aproximadamente 400 metros. Agentes de la Policía Judicial se dirigieron al sitio a las 10 a. m. de este miércoles, luego de que vecinos de esta localidad observaron el cuerpo.

El OIJ lleva a cabo el levantamiento de los restos para llevarlos a la Morgue Judicial e iniciar la autopsia.