Aguaceros y tormentas afectarán Costa Rica este martes: vea las zonas donde lloverá más

Lluvias intensas con tormenta eléctrica golpearán este martes el Pacífico y otras zonas; IMN advierte sobre afectación en regiones específicas.Foto Alonso Tenorio

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que este martes 2 de setiembre se presentarán condiciones inestables en buena parte del país, debido a los efectos residuales de la onda tropical N.° 27, que pasó por el país este lunes.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la vertiente del Pacífico y sectores del Valle Central. Mientras tanto, en la zona norte y el Caribe, el ingreso de humedad desde el mar Caribe generará nubosidad variable.

LEA MÁS: Dos cortes de agua afectarán a 13.000 personas en Heredia esta semana: tome nota de lo que comunicó ESPH

Por la tarde, se anticipan aguaceros intensos con tormenta eléctrica en las costas del Pacífico, así como en las montañas de la zona norte y el oeste del Valle Central. En las regiones del Caribe, las precipitaciones se limitarán a zonas montañosas.

En el Valle Central, se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado en la tarde y noche, con lluvias dispersas. En San José, se pronostica una mínima de 18,1 °C y una máxima de 24,4 °C.

El Pacífico Norte registrará cielos parcialmente nublados con aguaceros locales en la Península y golfo de Nicoya durante la tarde. La noche se mantendrá mayormente nublada con posibles lluvias aisladas. Liberia alcanzará los 35,1 °C, mientras que la mínima será de 23,3 °C.

En el Pacífico Central, la mañana estará entre nublada y parcialmente nublada. Hacia la tarde y noche se prevén aguaceros fuertes y tormentas eléctricas, tanto en zonas montañosas como en la costa. Parrita tendrá una mínima de 17,5 °C y una máxima de 30,9 °C.

El Pacífico Sur mostrará cielos parcialmente nublados en la madrugada y mañana, y por la tarde se intensificarán las lluvias con tormentas eléctricas en sectores costeros. Golfito tendrá temperaturas entre los 20,6 °C y los 29,1 °C.

La región del Caribe Norte se mantendrá mayormente nublada, con lluvias ocasionales en la costa y chubascos en montañas y llanuras cercanas durante la tarde y noche. Guápiles registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 29,1 °C.

En el Caribe Sur, se prevé nubosidad abundante en la mañana y lluvias posibles en las primeras horas de la tarde, con condiciones más variables en la noche. En Limón, se esperan temperaturas entre 22,1 °C y 28,9 °C.

En la zona norte, el cielo estará entre parcialmente nublado y nublado desde la madrugada. Durante la tarde y noche podrían presentarse lluvias y chubascos en montañas y llanuras. Ciudad Quesada alcanzará una máxima de 27,3 °C y una mínima de 17,3 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:44 p. m. La fase lunar continuará su tránsito hacia luna llena.

LEA MÁS: ¿Viajará próximamente a Colombia? Tome nota de esta información importante sobre la vacuna de fiebre amarilla

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.