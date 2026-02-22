Incidente durante aterrizaje de aeronave afecta sistema de luces en pista del Juan Santamaría

Una aeronave afectó la iluminación de la pista en el Juan Santamaría. Imagen con fines ilustrativos:

Un incidente durante el aterrizaje de una aeronave en la pista 07 del Aeropuerto Juan Santamaría ocasionó afectaciones en el sistema de iluminación este sábado 21 de febrero.

Aeris, gestor de la terminal aérea, enfatizó que no se trata de una emergencia y que el aeropuerto opera con normalidad. Tras el incidente, activó de inmediato los protocolos operativos.

La entidad también informó que realiza labores de revisión, limpieza y colocación de luces de respaldo para garantizar las condiciones de seguridad y la continuidad de todas las operaciones.

La aeronave logró estacionarse sin inconvenientes, según detalló el gestor.