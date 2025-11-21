Nuevo dueño para el principal aeropuerto de Costa Rica: ¿Impactará a los pasajeros?

Por el Aeropuerto Juan Santamaría pasaron 6,5 millones de pasajeros en el 2024. El Grupo Aeroportuario del Sureste anunció la compra de la principal terminal de Costa Rica.

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) acordó la compra de la administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la principal terminal aéreo de Costa Rica, tras concretar un acuerdo para adquirir una participación estratégica en una red de aeropuertos en América Latina y el Caribe.

El Juan Santamaría es la principal terminal aérea costarricense y por la cual pasaron 6,5 millones de pasajeros en el 2024, por lo que la operación de compraventa tiene alta relevancia.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de Aeris, gestor del aeropuerto, recalcó que la operación de venta no implica ningún cambio en la operación, la cual seguirá a cargo del mismo equipo local.

La estructura organizacional, modelo operativo, estándares de servicio, proyectos actualmente en ejecución y la atención a pasajeros continuará igual, apuntó.

“Los equipos de Aeris y del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría continúan trabajando con el mismo rigor, enfoque y excelencia que caracteriza la operación de la principal terminal aérea del país”, señaló Hernández, Director Ejecutivo de AERIS.

ASUR informó, el pasado 18 de noviembre, la adquisición de la totalidad de la participación de Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. en Companhia de Participações em Concessões (CPC), empresa encargada de la gestión de 20 aeropuertos en la región, incluido el Juan Santamaría.

La operación asciende a $936 millones y se prevé que para el primer semestre del 2026 finalice el proceso de adquisición.