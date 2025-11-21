Economía

Nuevo dueño para el principal aeropuerto de Costa Rica: ¿Impactará a los pasajeros?

Aeropuerto Juan Santamaría, principal terminal de Costa Rica, pasará a manos del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) que pactó la compra de la administración.

Por Óscar Rodríguez
Pasajeros realizan el proceso de registro para abordar sus vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría.
Por el Aeropuerto Juan Santamaría pasaron 6,5 millones de pasajeros en el 2024. El Grupo Aeroportuario del Sureste anunció la compra de la principal terminal de Costa Rica. (Cortesía Aeris/Cortesía Aeris)







Óscar Rodríguez

