Economía

¿Quién es el grupo mexicano que compró la administración del aeropuerto Juan Santamaría?

ASUR opera aeropuertos clave en México, Colombia y Puerto Rico, y ahora suma Costa Rica a su expansión regional

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Mover Coopesa daría más espacio para expandir el aeropuerto hacia el oeste.
ASUR compró la participación de Motiva y ahora administra el aeropuerto Juan Santamaría y otros 19 en América Latina y el Caribe. (Cortesía Aeris/Cortesía Aeris)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAeropuerto Juan SantamaríaGrupo Aeroportuario del Sureste
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.