Grupo mexicano acuerda compra de Aeris, operador del Juan Santamaría, y otros 19 aeropuertos por $936 millones

El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), empresa de capital mexicana, anunció el acuerdo de compraventa para adquirir la administración de 20 terminales aéreas en América Latina y el Caribe, entre las cuales está Aeris, administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El acuerdo alcanzado este miércoles asciende a $936 millones, según informó Asur en un hecho relevante publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.

“El portafolio incluye el Aeropuerto Internacional de Quito en Quito, Ecuador, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, Costa Rica, el Aeropuerto Internacional de Curazao, el Aeropuerto Internacional de Confins en Brasil, así como el aeropuerto de Pampulha, los aeropuertos del Bloque Sur y los aeropuertos del Bloque Central en Brasil”, informó el grupo mexicano.

El negocio pactado establece qeu Asur adquiere las acciones de Motiva, firma brasileña, en Companhia de Participações em Concessões la cual administra los 20 aeropuertos.

En el comunicado de la empresa mexicana se precisa que el negocio le permitirá sumar 45 millones de pasajeros adicionales. En el 2024, en las terminales de Asur en México, Colombia y Puerto Rico se movilizaron 71 millones de pasajeros.

“De los 20 aeropuertos que conforman el portafolio, 17 de ellos cuentan con más de 15 años restantes en sus concesiones”, según el hecho relevante.

El cierre de la transacción está previsto se realice durante el primer semestre de 2026.

Asur detalló que financiará la transacción con efectivo disponible y la suscripción de deuda comprometida por parte de JPMorgan Chase Bank.