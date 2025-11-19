Economía

Grupo mexicano acuerda compra de Aeris, operador del Juan Santamaría, y otros 19 aeropuertos por $936 millones

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) pacta negocio para administrar terminales en Brasil, Ecuador, Costa Rica y Curazao.

Por Óscar Rodríguez
Puestos de autochequeo en Aeropuerto Juan Santamaría
El grupo mexicano Asur anunció la compra accionaria del administrador de 20 terminales aéreas en la región, entre los cuales están el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, bajo la administración de Aeris. (Cortesía AERIS/Cortesía AERIS)







