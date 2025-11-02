Trabajador fallece tras caer de cuatro metros y sufrir amputación de brazo derecho

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga las circunstancias del accidente laboral que costó la vida a un joven en La Fortuna, San Carlos.

Un trabajador, de 24 años, murió luego de sufrir un grave accidente laboral en el que cayó de aproximadamente cuatro metros de altura y sufrió la amputación de brazo derecho, este domingo 2 de noviembre en La Fortuna, San Carlos, Alajuela.

De acuerdo con la información preliminar, la tragedia ocurrió alrededor de las 8:45 a. m. cuando la víctima, identificada con los apellidos Alvarado Cruz, se encontraba realizando trabajos de fibra óptica en la zona.

En determinado momento, un automóvil que pasaba por el lugar arrastró un cable que estaba a nivel del suelo, provocando que Alvarado sufriera una fuerte tracción y por ende, la amputación de su brazo derecho a la altura del hombro, así como la caída desde los cuatro metros.

Un médico que pasaba por el sitio se detuvo para brindarle primeros auxilios mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Personal de Bomberos y de la Cruz Roja se trasladó al lugar para atender la emergencia, pero a pesar de los esfuerzos realizados, el joven fue declarado fallecido en el sitio.

La víctima, de 23 años, sufrió la amputación de su brazo derecho mientras realizaba trabajos de fibra óptica, según reportes oficiales. (Édgar Chinchilla /Cortesía)

“A nuestra llegada, encontramos una escena donde una persona sufre una lesión importante a nivel de extremidad superior derecha. El personal de Cruz Roja brinda soporte básico, brindamos apoyo. Lamentablemente el mismo es declarado fallecido en el lugar, producto de un accidente con un cableado eléctrico a baja altura”, explicó Kenneth Lazo, jefe de bomberos de La Fortuna.

El accidente se produjo a unos 500 metros al oeste del Hotel La Roca. El joven era vecino de Alajuelita, San José.

El caso se encuentra en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias de lo sucedido.