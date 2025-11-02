Accidentes

Trabajador fallece tras caer de cuatro metros y sufrir amputación de brazo derecho

Joven de 24 años falleció tras accidente laboral mientras realizaba labores de fibra óptica en La Fortuna, San Carlos.

Por Yucsiany Salazar y Édgar Chinchilla
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga las circunstancias del accidente laboral que costó la vida a un joven en La Fortuna, San Carlos.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga las circunstancias del accidente laboral que costó la vida a un joven en La Fortuna, San Carlos. (Édgar Chinchilla /Cortesía)







