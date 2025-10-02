Sucesos

Trabajador muere arrollado por vagoneta en obras de ampliación de la ruta 32 en Siquirres

Caso está bajo investigación del OIJ

Por Sebastián Sánchez
Un trabajador de la empresa a cargo de la ampliación de la ruta 32 falleció la mañana de este miércoles tras ser arrollado por una vagoneta conducida por un compañero de labores, en Siquirres de Limón.
