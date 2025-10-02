Trabajador muere arrollado por vagoneta en obras de ampliación de la ruta 32 en Siquirres

Un trabajador de la empresa a cargo de la ampliación de la ruta 32 falleció la mañana de este miércoles tras ser arrollado por una vagoneta conducida por un compañero de labores, en Siquirres de Limón.

El hecho ocurrió a las 11:20 a. m. en la radial de la entrada principal de Siquirres, donde la compañía China Harbour Engineering Company (CHEC) realiza las obras para ampliar a cuatro carriles esa carretera.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima —un hombre de entre 40 y 45 años— guiaba al vehículo pesado desde la parte trasera cuando, por circunstancias que aún son investigadas, fue atropellado por la vagoneta en el momento en que esta retrocedía.

La Cruz Roja de la zona acudió al sitio y confirmó el fallecimiento del trabajador, quien fue golpeado por la unidad, que llevaba 30 toneladas de carga.

La Fuerza Pública mantuvo acordonada la zona mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaban el levantamiento del cuerpo y recopilaban testimonios para esclarecer el incidente.

Carro cae en guindo

Carro cae a guindo en Río Cuarto (Edgar Chinchilla/La Nación)

iPoco tiempo después, a las 2 p. m. los cuerpos de socorro también tuvieron que atender la caída un vehículo al cauce de un río en La Tabla de Río Cuarto, 300 metros al este del bar Sérpico.

En el percance resultó herido un hombre de apellidos Víquez Vargas, de 70 años, quien quedó atrapado dentro del automotor, que cayó desde una altura de 7 metros.

Bomberos realizaron las labores de rescate y posteriormente la Cruz Roja lo trasladó en condición delicada, primero a la clínica de Pital y luego al Hospital San Carlos.

Vecinos señalaron que el paso por alcantarillas en ese sector fue arrastrado por una crecida hace casi un año y aún no ha sido reparado.

Aunque en la zona había señalización de peligro, dos de las señales fueron robadas, lo que habría permitido que el vehículo pasara por el espacio abierto y cayera al río.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente.

Colaboraron en esta información los corresponsales Edgar Chinchilla y Reiner Montero.