Motociclista trasladado de urgencia tras colisionar en Parrita

El hombre presentaba múltiples golpes, sobre todo en sus extremidades superiores. Imagen con fines ilustrativos.

Un motociclista fue trasladado de urgencia a un centro médico luego de colisionar en el cantón de Parrita, en Puntarenas.

Carlos Montes, paramédico de la Cruz Roja, explicó que el accidente de tránsito sucedió a las 6:10 p. m. de este sábado 8 de noviembre.

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a un hombre con múltiples traumas, sobre todo en sus extremidades superiores.

El sujeto fue estabilizado y trasladado en una condición urgente al centro médico de la localidad.

