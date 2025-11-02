Accidentes

Motociclista muere al caer a una quebrada; su acompañante huyó del lugar

Un motociclista de 38 años falleció tras perder el control y caer a una quebrada en Florencia de San Carlos.

Por Yucsiany Salazar y Édgar Chinchilla
El motociclista perdió la vida tras salirse de la vía y caer a una quebrada de unos cinco metros de profundidad, en el sector de El Molino de Florencia, San Carlos.
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

