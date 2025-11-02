Motociclista muere al caer a una quebrada; su acompañante huyó del lugar

El motociclista perdió la vida tras salirse de la vía y caer a una quebrada de unos cinco metros de profundidad, en el sector de El Molino de Florencia, San Carlos.

Un motociclista falleció tras sufrir un accidente en horas de la madrugada de este domingo en El Molino de Florencia, San Carlos, Alajuela, específicamente sobre la ruta 141, a unos dos kilómetros al oeste del cruce de Javillos.

De acuerdo con la información preliminar, el percance habría ocurrido entre las 2:00 y las 3:00 a. m. Sin embargo, fue hasta cerca de las 8:30 a. m. cuando varios vecinos que transitaban por la zona observaron el cuerpo y dieron aviso al sistema de emergencias 9-1-1.

En apariencia, el conductor, identificado con los apellidos Martínez Urbina, de 38 años, y nacionalidad nicaragüense, perdió el control de la motocicleta al tomar una curva. Como resultado, la moto se salió de la vía aproximadamente 15 metros y cayó a una quebrada de unos cinco metros de profundidad.

Agentes del OIJ de San Carlos realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación para determinar las causas del percance. (Édgar Chinchilla/Cortesía)

Según trascendió, Martínez viajaba acompañado por otra persona, que abandonó el lugar tras el percance y dejó su identificación tirada cerca de la escena.

El fallecido conducía una motocicleta Serpento de 200 cc, en sentido Javillos–El Molino.

La Cruz Roja se hizo presente en el sitio, y declaró sin vida a la víctima.

Vecinos hallaron el cuerpo varias horas después del accidente y dieron aviso al sistema de emergencias 9-1-1. (Édgar Chinchilla /Cortesía)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de la investigación para determinar las causas exactas del accidente.

En lo que va del 2025, los accidentes de tránsito cobraron la vida de más de 447 personas, según estadísticas de las autoridades.

LEA MÁS: Costa Rica cerraría el 2025 con otro lamentable récord en carreteras