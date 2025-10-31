Sucesos

Dos mujeres en condición crítica al ser embestidas por motociclista en Alajuela

Dos hombres también resultaron con lesiones de gravedad, todos fueron llevados al Hospital San Rafael, informó la Cruz Roja

Por Juan Fernando Lara Salas
Captura de video del momento justo antes de la colisión de la motocicleta contra las dos mujeres en Alajuela. Fotografía:
Captura de video del momento justo antes de la colisión de la motocicleta contra las dos mujeres en Alajuela. Fotografía: (Waze /Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

