Dos mujeres en condición crítica al ser embestidas por motociclista en Alajuela

Dos mujeres resultaron en condición crítica y dos hombres con lesiones de gravedad tras un atropello que involucró al menos una motocicleta. los hechos ocurrieron la noche de este jueves en Alajuela, informó la Cruz Roja Costarricense.

El accidente fue reportado a las 7:55 p. m., según la institución, en el casco central del cantón central de Alajuela.

Al sitio se desplazaron dos unidades básicas y dos de soporte avanzado, que trasladaron a las cuatro personas al Hospital San Rafael de Alajuela (HSRA).

Las mujeres heridas tienen entre 20 y 25 años, mientras que los hombres oscilan entre 21 y 30 años, precisó la Cruz Roja.

Las autoridades policiales investigan las causas del choque.