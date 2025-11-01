Motociclista muere tras chocar con autobús en San Pedro

La Cruz Roja Costarricense informó que un motociclista falleció tras ser colisionar con un autobús, en un accidente de tránsito ocurrido esta tarde diagonal al Parque Central de San Pedro, Montes de Oca.

Al llegar al sitio, las unidades encontraron a un hombre adulto sin signos vitales, confirmando su fallecimiento en el lugar.

Las autoridades de tránsito se trasladan al lugar para controlar la circulación, levantar evidencias y determinar las causas del accidente.

Se está a la espera del Organismo de Investigación Judicial para el levantamiento del cuerpo.