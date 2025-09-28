Sucesos

Vecino de La Fortuna descubre un feto de casi ocho meses dentro de una bolsa

Alerta se dio en la mañana en La Fortuna, Cruz Roja acudió a atender el caso, OIJ confirma el hallazgo

Por Irene Rodríguez
Rescate de cuerpos, comando de operaciones
Unidades de Cruz Roja llegaron a San Carlos a atender el caso del bebé hallado en una bolsa. Imagen con fines ilustrativos (Rafael Pacheco Granados)







