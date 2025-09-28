Vecino de La Fortuna descubre un feto de casi ocho meses dentro de una bolsa

Unidades de Cruz Roja llegaron a San Carlos a atender el caso del bebé hallado en una bolsa. Imagen con fines ilustrativos

Un feto, de entre siete y ocho meses de gestación, fue hallado sin vida en una bolsa en La Fortuna de San Carlos.

La Cruz Roja Costarricense fue notificada a las 8:40 a. m. y se desplazó para atender el caso.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un vecino de la comunidad encontró la bolsa de color negro y llamó a la policía.

De momento se desconocen las razones de por qué se encontró en estas condiciones.

El caso continúa en investigación y se van a realizar las pruebas correspondientes para esclarecer los hechos y lograr determinar con exactitud cómo se dieron estas circunstancias, indicó la oficina de prensa del OIJ.