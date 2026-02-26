Costa Rica registra 98 muertes en carretera en 2026: motociclista fallece tras choque en Guanacaste

Los motociclistas se mantienen como las principales víctimas mortales en las vías de Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos.

Las tragedias en carretera continúan en aumento. Sin que haya concluido el segundo mes del 2026, ya se contabilizan 98 fallecimientos por accidentes de tránsito, según datos de la Cruz Roja Costarricense.

El caso más reciente ocurrió la noche de este miércoles 25 de febrero en Santa Cruz, Guanacaste. Un motociclista, cuya identidad no ha trascendido, falleció tras colisionar con un vehículo liviano en el distrito de Diriá.

El reporte de emergencia se recibió a las 6:48 p. m. Pese a que la Cruz Roja desplazó una unidad de soporte básico de forma inmediata, el hombre fue declarado fallecido en la escena.

Según informes preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el motociclista chocó contra un automóvil que se dirigía hacia el centro de Santa Cruz. Agentes judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo y las investigaciones para esclarecer los hechos.

Cifras en rojo: traslados críticos

La gravedad de la situación se refleja no solo en las muertes, sino en la cantidad de personas con lesiones severas. En lo que va del año, la Cruz Roja registra 466 traslados en condición crítica a centros médicos.

Uno de los días más críticos fue el pasado martes 24 de febrero, cuando en cuestión de una hora, los cuerpos de socorro atendieron a ocho personas heridas en distintos puntos del país; seis de ellas requirieron traslado urgente.

Uno de los accidentes más recientes fue en San Rafael de Escazú. Producto del impacto, el vehículo quedó volcado en medio de la carretera y una mujer embarazada fue trasladada crítica al Hospital San Juan de Dios. (Waze Costa Rica/Waze Costa Rica)

Motociclistas: las víctimas más frecuentes

El panorama actual sigue la tendencia de un 2025 que cerró como uno de los años más fatídicos desde que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) inició sus registros mensuales en 1994. El año pasado terminó con 550 muertes, marcando el tercer periodo consecutivo por encima de la barrera de las 500 víctimas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Seguros (INS) reportó que en 2025 se registraron 6.000 accidentes más que en el año previo, siendo los motociclistas el 64% de los involucrados.

“Al cerrar el 2025, lamentablemente en el INS contabilizamos casi 47.000 accidentes y con ellos, 52.266 personas que resultaron lesionadas, en promedio 143 personas por día”, explicó Sidney Viales, jefe de Seguros Obligatorios del INS.

Un accidente cada nueve minutos

La frecuencia de los incidentes también es alarmante: en Costa Rica se atiende un accidente de tránsito cada nueve minutos, según la Cruz Roja.

Ante esta realidad, las autoridades de emergencia reiteran el llamado a la precaución:

Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Evitar el uso del celular mientras conduce.

No manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren su capacidad.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Los motociclistas: usar el casco correctamente abrochado.

“La prevención es clave para salvar vidas. Desde la Cruz Roja Costarricense reiteramos nuestro compromiso de respuesta, pero insistimos en que la responsabilidad en carretera es tarea de todos”, indicó la institución.

Más allá de las estadísticas, el impacto de los accidentes no termina en el fallecimiento de una persona: estas muertes abruptas generan secuelas profundas en los núcleos familiares. Según especialistas en psicología, el proceso de duelo tras un evento traumático como un accidente vial puede extenderse de seis meses a más de un año, dependiendo de la vulnerabilidad emocional de los allegados y el acompañamiento recibido para resignificar la pérdida.