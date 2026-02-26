Accidentes

Costa Rica registra 98 muertes en carretera en 2026: motociclista fallece tras choque en Guanacaste

La Cruz Roja reporta 98 muertes y 466 traslados críticos por accidentes de tránsito en 2026. Motociclistas siguen siendo las principales víctimas en Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Cruz Roja y Bomberos se hicieron presentes para atender la colisión triple.
Los motociclistas se mantienen como las principales víctimas mortales en las vías de Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CarreteraMotociclistaAccidentes de tránsito
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.