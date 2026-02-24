Accidentes

Video muestra momento del accidente en Escazú: mujer embarazada fue trasladada al hospital

Una cámara de seguridad captó el choque ocurrido en San Rafael de Escazú. El conductor huía del OIJ, chocó y volcó el carro.

Por Yucsiany Salazar
La colisión ocurrió en el sector de San Rafael de Escazú. Producto del impacto, el vehículo quedó volcado en medio de la carretera.
La colisión ocurrió en el sector de San Rafael de Escazú. Producto del impacto, el vehículo quedó volcado en medio de la carretera. (Waze Costa Rica/Waze Costa Rica)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

