Video muestra momento del accidente en Escazú: mujer embarazada fue trasladada al hospital

La colisión ocurrió en el sector de San Rafael de Escazú. Producto del impacto, el vehículo quedó volcado en medio de la carretera.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto de un accidente de tránsito ocurrido este martes 24 de febrero en San Rafael de Escazú, donde una mujer embarazada quedó atrapada y fue trasladada en condición crítica.

El video, publicado por la página Waze Costa Rica, muestra el momento en que una buseta realiza un giro a la izquierda mientras, por la vía principal, se aproxima a alta velocidad un vehículo blanco. La buseta logra completar la maniobra antes de que el automóvil pase; sin embargo, un segundo carro blanco intenta girar en el mismo sentido y, en ese instante, se produce la colisión.

Tras el impacto, el vehículo que circulaba a alta velocidad volcó y quedó sobre la vía, mientras el otro automóvil involucrado presentó daños considerables en la parte frontal.

Intento de fuga en Escazú termina en vuelco y una mujer embarazada en condición crítica

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente ocurrió tras una persecución a un hombre requerido por las autoridades, quien fue ubicado durante una diligencia judicial en el sector; sin embargo, al percatarse de la presencia policial, huyó en su vehículo.

Producto del impacto, la mujer —quien viajaba como acompañante y se encuentra embarazada— quedó prensada dentro de la estructura del carro.

“Al llegar a la escena ubicamos un carro volcado y dos personas dentro del vehículo”, explicó Valeria Jiménez, paramédico de la Cruz Roja Costarricense.

La mujer fue trasladada en condición crítica y el hombre en condición urgente al Hospital San Juan de Dios.

Ocho personas heridas en accidentes en una hora

Este caso forma parte de una serie de accidentes de tránsito ocurridos entre las 6:00 a. m. y las 7:00 a. m. de este martes, los cuales dejaron un saldo de ocho personas heridas, según el reporte de la Cruz Roja.

“De estos pacientes, seis fueron reportados en condición crítica y dos en condición urgente, quienes requirieron estabilización en el sitio y traslado inmediato a diferentes centros médicos”, informó la institución.

De acuerdo con estadísticas del cuerpo de emergencia, en Costa Rica la Cruz Roja atiende un accidente de tránsito cada nueve minutos. Ante este panorama, la entidad hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención en carretera. Entre las recomendaciones destacan:

Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Evite el uso del teléfono celular mientras conduce.

No maneje bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteren su capacidad.

Utilice siempre el cinturón de seguridad y, en el caso de motociclistas, el casco correctamente abrochado.

“La prevención es clave para salvar vidas. Desde la Cruz Roja Costarricense reiteramos nuestro compromiso de respuesta, pero insistimos en que la responsabilidad en carretera es tarea de todos”, finalizó la institución.