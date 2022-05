Cosevi perfila los conductores más propensos a sufrir un accidente de tránsito por consumo de drogas y alcohol

752 conductores perdieron la vida entre el 2014 y el 2018 por conducir bajo los efectos del licor u otras drogas.

¿Quiénes son los conductores más propensos a sufrir un accidente de tránsito por consumo de alcohol u otras drogas al volante? ¿Se trata de gente joven o de choferes experimentados, son más personas de zonas urbanas o rurales? ¿Cuál es el vehículo más involucrado en estos incidentes?

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) trabaja en un perfil que esas personas que combinan la conducción de un vehículo con el consumo de alcohol, cocaína y marihuana. La investigación, basada entre otras fuentes, en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, permitirá tener más claridad de esta población y poder desarrollar estrategias y campañas para mitigar los accidentes mortales en estas condiciones.

Roy Rojas, director de proyectos del Cosevi, le confirmó a La Nación que el proyecto está muy avanzado, pero no puede brindar detalles todavía porque la información primero debe ser analizada por la junta directiva del Consejo.

La expectativa del Consejo es hacer pública esta información en los próximos meses, incluyendo también estado civil, lugar de residencia, edad, sexo y profesión de los conductores que ingieren sustancias al manejar.

“Estos datos nos arrojan mucha luz en estos temas que no existe tanta información, esto se va a compartir con las nuevas autoridades y a la prensa lo presentaremos en los próximos meses, pero sí puedo decir que dentro de ese perfil hay población que además de consumir alcohol mientras conduce, también consume marihuana y otras drogas también, pero en mayor alcance marihuana”.

En cuanto a la frecuencia con que ocurren accidentes bajo los efectos de las drogas, Rojas asegura que se desconoce la información pues al no existir una prueba que mida el consumo de drogas en el país, no es posible precisar la frecuencia.

“Si no lo medimos y no lo controlamos, no vamos a tener esa información, para saber el índice de prevalencia de conductores que se mueven en Costa Rica bajo los efectos de las drogas, debe haber un control aleatorio en carretera, es una necesidad país que sea reglamentado así como ocurre con el alcohol”.

La marihuana produce alteración de la percepción, los sonidos y afecta la coordinación motora. Foto: Pexels

Efectos al volante

Los avances en este perfil trascienden apenas una semana después de que Josette Bogantes, del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que el consumo de drogas de abuso como la marihuana, cocaína, éxtasis, tabaco y alcohol, producen alteraciones en la percepción que pueden acabar en un accidente de tránsito si se consumen mientras se conduce.

Según detalló la médico forense en conferencia de prensa, una droga de abuso se le considera a una sustancia que consume una persona sobre la cual no tiene receta médica o recomendación alguna, estas drogas producen efectos psicoactivos a nivel del sistema nervioso central como alteraciones de la capacidad intelectual, comportamiento, percepción (forma de ver o interactuar con el medio ambiente) y alteraciones a nivel de la memoria.

“Las principales sustancias de abuso de las cuales se tiene reporte en Costa Rica es el alcohol y el tabaco, la marihuana, la cocaína, tanto la granulada como el crack, opioides y drogas de diseño como el éxtasis y el MDMA (conocida coloquialmente como Molly)”.

Existe una clasificación de drogas de abuso en cuanto a su impacto en el sistema nervioso central, las depresoras que como su nombre lo dice causan depresión, como los opioides, luego están los estimulantes mayores, como la cocaína y derivados de anfetaminas y los estimulantes menores son el tabaco y la cafeína.

El tercer grupo son los perturbadores, que alteran la percepción de lo que se ve, en donde destaca la marihuana y el LSD que entre las sustancias químicas que alteran el estado de ánimo, es una de las más potentes.

En el caso de la marihuana y su uso al volante, Bogantes comentó que esta droga produce mucha alteración de los sonidos, los colores, la coordinación motora y del cálculo espacio tiempo, por lo que si se consume frecuentemente, la persona va a tener alteraciones que pueden llevarlo a sufrir accidentes de tránsito.

“Existen sustancias que con un único consumo nos pueden producir tal alteración del sistema nervioso que sí nos van a hacer propensos a la comisión de delitos, desde un simple accidente de tránsito con sustancias como la marihuana hasta la cocaína y el éxtasis que nos llevan a un estado de ansiedad que nos hacen mucho más vulnerables a cometer incluso un homicidio”.

El Cosevi trabaja en un perfil para saber quiénes son los que más combinan alcohol o drogas y conducción. Foto: Archivo

752 conductores murieron por consumo de sustancias en cuatro años

Una investigación realizada por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), reflejó la cantidad de personas que murieron de 2014 a 2018 en accidentes de tránsito relacionados al consumo de sustancias psicoactivas, mediante análisis toxicológicos realizados en las autopsias por la Sección de Patología Forense del OIJ, se logró constatar la presencia de estas sustancias en 752 conductores que utilizaban medios de transporte terrestre.

En automóvil, 128 personas en cuatro años murieron a causa del consumo de etanol, metanol o ambas sustancias mezcladas; por otra parte, en bicicleta 87 conductores fallecieron por la presencia de sustancias psicoactivas, específicamente por el uso de cocaína y marihuana al volante.

En motocicleta en ese cuatrienio se registran 535 decesos, el número más alto, el informe revela que estas personas tenían en su cuerpo drogas como cocaína, etanol, metanol y opioides como el tramadol.

Además, hubo tres personas en ese periodos que perdieron la vida por ingerir etanol mientras conducían transporte pesado.

El rango de edad donde se registra la mayor ocurrencia de los casos es el de 40 a los 64 años, con 322 fallecimientos, clasificándose en esta categoría el 56,6% del total de defunciones atribuidas al consumo de sustancias. Un 95% de los fallecimientos registrados corresponde a hombres (712) y el 5% restante son mujeres (40).

El estudio también menciona que 29 menores de edad perdieron la vida de 2014 a 2018 asociado a consumo de etanol en accidentes de tránsito.

Los opioides, barbitúricos y el alcohol se consideran como las drogas que más producen efectos dañinos en el organismo con su consumo así como una dependencia. Seguido de cocaína, anfetaminas y en último lugar los derivados del cannabis.