Conductor fallecido en vuelco de camión recolector pitó y pitó para evitar una tragedia

El trabajador fallecido este martes por la madrugada, cuando se volcó el camión recolector de basura que conducía en Santa Bárbara de Heredia, quiso evitar una tragedia.

Según se aprecia en las imágenes de varias cámaras de vigilancia, el camión circulaba a altísima velocidad, lo que hace presumir que presentaba algún problema mecánico o con los frenos.

En la grabación, de 18 segundos, el conductor pitaba incesantemente para evitar que alguien se atravesara en la carrera y él, en lugar de lanzarse del vehículo, terminó estrellándose contra un paredón.

El suceso ocurrió a las 12:48 a. m., 450 metros al noroeste de la plaza de San Pedro de Santa Bárbara, en una calle angosta con pendiente. El camión, de 20 toneladas, viene bajando y se incrusta en una pared de tierra al lado derecho de la vía y queda parcialmente volcado.

A la 1:14 a. m. personal de Bomberos y Cruz Roja declararon fallecido al conductor. Otras dos personas, que se desconoce si viajaban en la cabina, fueron atendidas por los cuerpos de rescate, pero no requirieron traslado al centro médico.

Horas después, la Municipalidad de Santa Bárbara y el Grupo Empresarial Rabsa, que ofrece servicios de recolección de residuos, identificaron a la víctima como Álvaro Enrique Calero Urbina, de 44 años.

De acuerdo con datos del Registro Civil, Calero era soltero y sin hijos y vivía en El Llano de Alajuela.

“Con profundo pesar nos unimos al dolor que embarga a las familias, amigos y compañeros en este momento de duelo, ofrecemos nuestro más sentido pésame y apoyo”, se lee en la esquela de la compañía.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplazó unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico, que trabajaron en la atención de la escena y en la coordinación con otras autoridades.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y de Tránsito, que deberán esclarecer las circunstancias del accidente.

Emergencia por frenos

Hace cuatro meses, el choque múltiple, entre un autobús y cinco vehículos, ocasionó el fallecimiento de un hombre y que dos pasajeros de un pick-up involucrado en el percance salieran expulsados hacia un guindo.

El accidente ocurrió la tarde del domingo 3 de agosto, 300 metros después de la entrada a Villa Caletas, en dirección a Punta Leona, en Jacó, en Garabito, Puntarenas.

Testigos del accidente aseguran que el autobús, el cual transportaba a un equipo de fútbol infantil, se quedó sin frenos.

Colaboró en esta información el corresponsal Edgar Chinchilla.