Video muestra cómo quedó camión de basura tras vuelco mortal en Santa Bárbara de Heredia

Un video grabado minutos después del accidente muestra el estado en que quedó un camión recolector de basura que volcó la madrugada de este martes 30 de diciembre en el cantón de Santa Bárbara de Heredia, suceso que dejó una persona fallecida, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia se reportó a las 12:48 a. m. en la comunidad de San Pedro, donde los cuerpos de socorro atendieron a tres personas involucradas en el incidente. Una de ellas quedó prensada debajo del vehículo pesado y fue declarada sin signos vitales en el sitio.

En las imágenes, de aproximadamente 18 segundos, se observa el camión incrustado en una zanja, junto a una zona inclinada del jardín de una vivienda.

Alrededor del vehículo se agrupan varios vecinos, algunos con linternas y teléfonos celulares, mientras observan la escena en medio de la oscuridad de la madrugada.

Las otras dos personas implicadas en el vuelco fueron valoradas por los equipos de emergencia; sin embargo, no requirieron traslado a un centro médico, de acuerdo con el reporte preliminar.

Hasta el momento, las causas del vuelco no han sido determinadas.

Sin embargo, algunos testigos en el sitio especularon que el vehículo pudo haberse accidentado por un problema mecánico en los frenos.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán esclarecer las circunstancias del accidente y establecer eventuales responsabilidades.